Safiye ve Naci evleniyor mu? Masumlar Apartmanı'nda şoke eden sürpriz

Gülseren Buğdaycıoğlu’nun romanından televizyona uyarlanan gerçek bir yaşan öyküsünün anlatıldığı Masumlar Apartmanı dizisi yayınlandığı gün izleyenleri ekran başına kilitlemeye devam ediyor. Başrollerinde Farah Zeynep Abdullah, Birkan Sokullu, Ezgi Mola ve Merve Dizdar’ın rol aldığı Masumlar Apartmanı 16. Bölüm fragmanıyla izleyenlerin ağzını açık bıraktı.



Lise döneminde aşk yaşayan ancak Safiye’nin annesi nedeniyle ayrılan Safiye ve Naci, yayınlanacak olan 16. yeni bölümde apartmanda kurulan bir masada buluşuyor. Çay içip ayrı kaldığı yıllarda neler yaptığını anlatan ikili izleyenleri heyecanlandırdı. Fragmanda Naci ile Safiye'nin evlendiği görülen sahneler izleyicileri meraklandırdı.





MASUMLAR APARTMANI KONUSU NEDİR?

Korumacı dedesi ve erkek kardeşiyle birlikte yaşayan İnci’nin hayatı, yaptığı bir kazayla değişecektir. İnci’nin karışacağı kazada onu Han ve büyük sırlarla dolu ailesi beklemektedir. Han’ın yaşamı takıntılarla dolu olan ablaları Safiye ve Gülben’in en büyük korkusu ise kardeşlerini kaybetmektir. Aşk, İnci ve Han’ın her şeye rağmen birbirlerinden kopmasına engel olacak mı? Derenoğlu ailesine karşı verilecek bu savaşı, aşk kazanacak mı?