Safiye Soyman ve Faik Öztürk'ten sürpriz proje! Rap müziğe adım attılar

Yeni şarkılarının büyük ses getireceğini söyleyen ünlü çift, “Herkes hazır olsun kral ve kraliçe geri döndü. Bizde sıfır ego, komplekslerimiz yok. Zaman bize uymuyorsa ‘biz zamana uyalım' dedik. Çocuklarımız için rap yaptık” dedi. 'Safiye nasıl rap yaptı' diyenlere yanıt veren Soyman, 'Ben tarzımı bozmadım, asla değiştirmedim, şarkımı söylüyorum. Altyapı farklı, Faik de üzerine rap okudu' diye konuştu.