Safiye Soyman ve Faik Öztürk de rap modasına uydu! Performansları sosyal medyayı salladı

İmajlarını da yenileyen Safiye-Faik ikilisi yılbaşında daha önce Tarkan'ın da konser verdiği salonda sahne alacaklarını anlattı. Faik Öztürk, sahne fiyatları konusunda esprili bir açıklama yaptı.

KLİP YAYINLANDI

Faik Öztürk, piyasada rap yapacağı duyulunca rapçilerin kendisine haber yolladıklarını belirtti. Safiye-Faik ikilisi daha sonra merakla beklenen şarkılarından klip yayınladı.