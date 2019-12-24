Safiye Soyman ve Faik Öztürk de rap modasına uydu! Performansları sosyal medyayı salladı
Ünlüler dünyasının ayrılmaz ikililerinden Safiye Soyman ve Faik Öztürk, günümüzün modasına uydu ve rap dünyasına adım attı.
İmajlarını da yenileyen Safiye-Faik ikilisi yılbaşında daha önce Tarkan'ın da konser verdiği salonda sahne alacaklarını anlattı. Faik Öztürk, sahne fiyatları konusunda esprili bir açıklama yaptı.
KLİP YAYINLANDI
Faik Öztürk, piyasada rap yapacağı duyulunca rapçilerin kendisine haber yolladıklarını belirtti. Safiye-Faik ikilisi daha sonra merakla beklenen şarkılarından klip yayınladı.