Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,9887
  • 7,5814
  • 384.252
  • 100707
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Safiye Soyman ile iddiaya giren Faik Öztürk kaybetti! Saçlarından oldu

Safiye Soyman ile iddiaya giren Faik Öztürk kaybetti! Saçlarından oldu

Safiye Soyman ile iddiaya giren Faik Öztürk kaybetti! Saçlarından oldu

Faik Öztürk, Safiye Soyman'da girdiği iddiayı kaybedince olanlar oldu. Eline usturayı alan Soyman, Öztürk'ün kafasını kazıdı!

Koronavirüs salgınıyla birlikte berber ve kuaför salonları kapanınca erkekler arasında saç kazıtma modası başladı. Bu akıma uyan ünlü isimler de oldu. Faik Öztürk ise saçlarını hayat arkadaşı Safiye Soyman’la girdiği iddia sonucu kaybetti.

“SALGIN 1 AYDA BİTER” DEMİŞ

Faik Öztürk “Koronavirüs salgını 1 ayda biter” yorumunda bulundu, Safiye Soyman’ın yanıtı “İmkanı yok” oldu. Çift bu konuda iddiaya girdi ve kazanan taraf Soyman oldu. Sanatçı, Faik Öztürk’ün saçlarını bizzat kesti: “Kafasını cıscıplak yaptım. Şampuanla köpürte köpürte saçlarını sıfıra vurdum.”


Beylikdüzü Gürpınar'da doğalgaz patlaması meydana geldi

Beylikdüzü Gürpınar'da doğalgaz patlaması meydana geldi

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin tıbbi yardım taşıyan askeri kargo uçağı ABD'ye ulaştı

Sınırda 7 tane şahin ölüsü bulundu!