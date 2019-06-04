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04 Haziran 2019 Salı 14:30 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 14:43

Safiye Nur Şimşek'ten Şeyma Subaşı'na cevap

Safiye Nur Şimşek'ten Şeyma Subaşı'na cevap

Şeyma Subaşı, geçtiğimiz yıl "is it ok" isimli moda uygulamasını tanıtmıştı. Ancak Safiye Nur Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi. Davayı kazandığını belirten Şimşek'in iddialarına, Subaşı'dan yanıt gelmişti. Sosyetik ismin cevabından sonra Safiye Nur Şimşek de suskunluğunu bozdu.

Subaşı, geçtiğimiz yıl, 'Is it ok' adını verdiği moda danışmanlığı uygulamasını hayata geçirmek için çalışmalara başlamıştı. Subaşı'nın bu girişimi, Safiye Nur Şimşek'i harekete geçirdi. Şimşek, bu girişimin kendisinin hayata geçirdiği bir proje olduğunu söyleyerek Subaşı'ya dava açtığını söyledi.

Safiye Nur Şimşek, Şeyma Subaşı'ya açtığı davayı kazandığını söyledi.

Şeyma Subaşı'nın kendisini Instagram'dan engellediğini söyleyen Şimşek, "Verdiği röportajda projesiyle ilgili detayları okudum. Yapacağını duyurduğu yeni projenin bizim daha önce yaptığımız bir çalışma olduğunu gördüm. Sayfasına girdim. Ancak beni engellemişti" ifadelerini kullandı.

Şimşek davanın sonuçlandığını açıklayarak şunları söyledi:

Uzun zamandır bu haberi vermeyi bekliyordum. Malum kişiyle olan dava sürecimiz olumlu tamamlandı. Zaten bu süreçte malum kişinin, projesini ortaya çıkaramamasından az çok aslında anlamışınızdır. Dava açıldıktan sonra ne proje var, ne köy var ne kasaba var. Çok şükür. Ben zaten maddi anlamda hiçbir şey talep etmemiştim.

Çıkan bu haberden sonra Şeyma Subaşı'dan da açıklama geldi. Subaşı şunları söyledi:

Basında yer alan, "Şeyma Subaşı, Safiye Nur Şimşek'in açtığı davayı kaybetti" iddiası ile ilgili ortada böyle bir dava olmadığı için, bir açıklama yapmam gerekmiştir.

Bilindiği üzere, dava açıldığında dava dilekçesinin davalıya tebliği şarttır. Şimdiye kadar bana tebliğ edilen herhangi bir evrak olmamıştır.

Buna rağmen, bugün avukatlarımca, UYAP sistemi ile adliyelerde incelemeler yapılmış ve şahsıma açılmış herhangi bir dava olmadığı kesin olarak teyit edilmiştir. Ortada bir dava olmadığı halde davayı kazanmış gibi, dayanaksız iftiralar atan şahsa sadece gülümsüyorum.

Şimşek de, Subaşı'nın açıklamasına kayıtsız kalmadı. 

"Gündemde olmak gibi bir derdim yok" ifadelerini kullanan Şimşek sözlerini şöyle sürdürdü:

İşi gücü ailesi olan birisiyim. İsmimim yan yana yazıldığı şahıs gibi haberlerden beslenen bir dünyam yok. Ortada 8 yıllık bir emeğim vardı. Amacım o emeği birilerine yedirmemekti ve bunu başardım.

Avukatımdan müsade çıkarsa gerekli evrakları paylaşırız elbet.

(Habertürk)

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