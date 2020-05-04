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  3. Şafak Sezer'den 'Kolpaçino' müjdesi!

Şafak Sezer'den 'Kolpaçino' müjdesi!

Şafak Sezer'den 'Kolpaçino' müjdesi!

Ünlü oyuncu Şafak Sezer, bir arkadaşının Instagram canlı yayınına konuk oldu. Sezer, galada yaşadığı ilginç bir anısını anlattı.

“Kolpaçino” serisinin 4’üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, daha önce yaşadıkları “sahte davetiye krizini” de anlattı: “Filmimizin galasını Levent’teki bir AVM’de yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık.”  


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