Şafak Sezer'den 'Kolpaçino' müjdesi!

“Kolpaçino” serisinin 4’üncü filminin çekileceğini açıklayan Şafak Sezer, daha önce yaşadıkları “sahte davetiye krizini” de anlattı: “Filmimizin galasını Levent’teki bir AVM’de yaptık. O gece için sahte davetiye basmışlar. Kim yaptı, nasıl yaptı bilmiyoruz ama binlerce insan geldi galaya. Biz içeride saklanmak zorunda kaldık. Gece de çıkamadık, orada kaldık.”