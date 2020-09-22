22 Eylül 2020 Salı 21:39 | Son Güncelleme:
Şafak Sezer'den 'Hep Yek 4' sinema filmi açıklaması! 'Vizyon tarihi belli değil'
Uzun süredir ortalarda gözükmeyen komedyen Şafak Sezer, Zorlu'da görüntülendi.
Geçtiğimiz günlerde sürpriz bir şekilde ‘Hep Yek 4’ sinema filminin kadrosuna katılan Şafak Sezer, vizyon tarihini beklediklerini söyledi. Tüm dünyanın da içinde bulunduğu pandemi süreciyle ilgili de konuşan Sezer, “Zor bir dönemden geçiyoruz. Allah herkesin yardımcısı olsun. Özellikle bizim sektörümüzde çalışan, oyuncusundan çaycısına kadar kim varsa herkes durdu bu dönemde. İnşallah kısa sürede atlarız” dedi.