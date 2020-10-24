Şafak Sezer villasını 9,7 milyona satışa çıkardı

Yer aldığı sayısız dizi ve film projeleri ile Türkiye'nin sevilen isimlerinden olmayı başaran Şafak Sezer 2011 senesinde Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden 7 milyon 300 bin TL'ye satın aldığı villasını satışa çıkardı.

Beykoz-Acarkent'teki villasını sattıktan sonra 2011 yılında Büyükçekmece'deki Toskana Vadisi'nden villa alan ve bu konutun iç ve bahçe dekorasyonunun yapımı için 2013 yılında bir mimarlık şirketiyle anlaştıktan sonra davalık olan Şafak Sezer 9 odalı villasını 9 milyon 700 bin TL'ye satışa çıkardı. 6'dan fazla banyosu olan villanın aidatı ise 2.530 TL.

Şafak Sezer'in 10 milyonluk malikanesi dekorasyonu ile dikkat çekerken sosyal medyada da gündem oldu.