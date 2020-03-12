Şafak Mahmutyazıcıoğlu kimdir, kaç yaşında? Benan Mahmutyazıcıoğlu kimdir?

Avukat Şafak Mahmutyazıcıoğlu'nun boşanma aşamasında olduğu eşi Benan Mahmutyazıcıoğlu mahkemeye başvurarak koruma kararı aldırdı. Kararı ve gerekçesini Instagram sayfasında takipçileri ile paylaşan Benan Yazıcıoğlu, bir kadının evinin önündeki arabalara zarar verdiği anların görüntüsünü de sayfasında yayınlandı.

Benan Mahmutyazıcıoğlu, videodaki kişinin Ece Erken olduğunu ima etti.

"Gecenin bir yarısı evimizin önüne gelip araçlarımıza zarar verenin kim olduğunu söylememe gerek yok sanırım... Unutmayın ki bir gün herkes yaşayacak, kimisi aldığı duaları kimisi de aldığı ahları...

Adalet herkese layık olduğunu veren bir erdemdir."

BENAN MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Benan Mahmutyazıcıoğlu, Şafak Mahmutyazıcıoğlu ile 15 yıllık evliler. Boşanma aşamasında olan çiftin 2 çocuğu var.

ŞAFAK MAHMUTYAZICIOĞLU KİMDİR?

Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 1980 yılında Rize'de dünyaya geldi. İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Kendi hukuk bürosu olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, birçok firmanın hukuk danışmanlığını yürütmektedir. Yaklaşık 1 yıl Fikret Orman döneminde Beşiktaş Spor Kulübü'nün hukuk işlerinden sorumlu yönetim kurulu üyeliği yaptı. 15 yıllık evli olan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, 2 çocuk babası.