Sadık Ardahan Uzkanbaş kimdir? Survivor yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli, kaç yaşında?

Sadık Ardahan Uzkanbaş nereli? sorusu yoğun olarak aratılmaya başladı. 16 Şubat Pazar akşamı Tv8 ekranlarında yeni sezonuna başlayan Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alana Sadık Ardahan Uzkanbaş izleyicilerin dikkatini çekmeyi başardı. Adana’da doğan ve yaşayan yarışmacı futbol ve sporla yakından ilgileniyor. İşte Survivor 2020 yarışmacısı Sadık Ardahan Uzkanbaş’ın hayatı…

SADIK ARDAHAN UZKANBAŞ KİMDİR, NERELİ?

Survivor 2020 yarışmacıları arasında yer alan Sadık Ardahan Uzkanbaş 1987 yılında Adana'da dünyaya geldi. 8 yıl boyunca Adanaspor altyapı takımlarında futbol oynayan Sadık Ardahan Uzkanbaş 33 yaşında ve Adana’da yaşıyor. Yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbola ara vermek zorunda kalan Uzkanbaş bu boş geçen arada askerlik görevini yerine getirmek için askere gitti. Askerden geldiği zaman kısa bir süre sonra ilk yurt dışı tecrübesini yaşadı.

Dubai'ye gitti ve orada 2 yıl kaldı. Ondan sonra tekrar Türkiye'ye döndü. Burada tekrar sporla uğraştı ve bir süre sonra Kazakistan'a gitti ve orada 6 ay kadar kaldı.

Sadık Ardahan Uzkanbaş hayatını şöyle özetliyor;

Yeni yerler, yeni kültürler ve yeni insanlar tanımayı çok seviyorum, bu yüzden imkanım olduğu süre içinde hep bir yerlere gidip görmek istiyorum. Ve şuan hayallerimden biri olan 2020 Survivor'da olmaktan dolayı kendimi oldukça şanslı hissediyorum. Ve hayallerime bır adım daha yaklaşmanın mutluluğu içerisindeyim. İnsanların yüzündeki tebessüm olmak istiyorum.

Arkasında hikaye bırakmış her insan sonsuza kadar yaşar, bende arkamda bir hikaye bırakmak için yaşıyorum.