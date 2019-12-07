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  3. Sadettin Saran'la Defne Samyeli yüzünden mi ayrıldı? Emina Jahovic konuştu!

Sadettin Saran'la Defne Samyeli yüzünden mi ayrıldı? Emina Jahovic konuştu!

Sadettin Saran'la Defne Samyeli yüzünden mi ayrıldı" Emina Jahovic konuştu!

Sırp şarkıcı Emina Jahovic, iş insanı Sadettin Saran ile ilişkisini sonlandırdığı iddialarını doğruladı. Defne Samyeli'yle ilgili sorulara ise şaşırtan bir yanıt verdi.

Emina Jahovic, dün akşam Etiler’de bir hayvan hastanesinden çıkarken görüntülendi. Köpeğinin rahatsızlandığını belirten Jahovic, "Kaç gündür onun yüzünden uyuyamadım. Kanser değil ama organ yetmezliği var. Doktorlar ‘Çok az şansımız var’ diyorlar ama inşallah başaracağız" dedi.

'BEN BİLMİYORUM'

Öte yandan Sırp şarkıcı, iş insanı Sadettin Saran’la ayrılık haberlerini doğruladı. Jahovic, "Doğru o zaman çoktan bitti" dedi. Bir muhabirin, "Ayrılık sebebi Defne Samyeli mi?" sorusuna ise "Ben bilmiyorum yani" yanıtını verdi. 

Emina Johahic, Sadettin Saran’la arkadaş olarak görüşmediklerini de belirtti.


Ayrılığın sebebi Defne Samyeli mi? Emina Jahovic konuştu!
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