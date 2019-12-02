Sadettin Saran'dan Defne Samyeli sorularına çok sert tepki!

Sadettin Saran hakkında geçtiğimiz günlerde flaş bir iddia ortaya atılmıştı. Saran'ın, Cem Yılmaz ile yollarını ayıran Defne Samyeli'yle ilgilendiği öne sürülmüştü.

"DUYMAMIŞ OLAYIM"

Sırp şarkıcı Emina Jahovic'ten kısa süre önce ayrılan Sadettin Saran'a, magazin gündemine oturan bu iddialar soruldu. Bir kafede arkadaşlarıyla sohbet eden iş insanı, sunucuyla ilgili sorular karşısında "Duymamış olayım, sormayın!" yanıtını verdi.