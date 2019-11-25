Sadettin Saran şimdi de Defne Samyeli'nin peşinde! Ortalığı karıştıran iddia

Gel Konuşalım'ın sunucularından Eylem İpek Şafak, canlı yayında şaşırtan bir iddiada bulundu. Sadettin Saran'ın, ünlü komedyen Cem Yılmaz'la 1.5 yıllık ilişkisine son veren Defne Samyeli'ye bir dönem ilgi duyduğu ve tanışmak istediği öne sürüldü. Fakat Saran'ın bu düşüncesini, Samyeli Cem Yılmaz'la aşk yaşamaya başlayınca rafa kaldırdığı belirtildi.

CEM BARIŞMAK İSTİYOR, DEFNE REDDEDİYOR!

Öte yandan Cem Yılmaz'ın eski aşkıyla barışmak istediği, ancak Defne Samyeli'nin Yılmaz'a kapılarının tamamen kapattığı da iddialar arasında yer aldı.