Sadettin Saran çalışanlarına yurt dışı yasağı koydu, soluğu Maldivler'de aldı!
Çin'den neredeyse tüm dünyaya yayılan koronavirüs salgını nedeniyle tüm çalışanlarına ‘yurt dışına çıkış' yasağı koyan iş insanı Sadettin Saran, kendi kuralını kendi çiğnedi. 52 yaşındaki iş insanı, Maldivler'e tatile gitti.
Birçok ülkede sokağa çıkma yasağı ilan edilirken iş dünyası da birtakım önlemler aldı. Türkiye'de de Saran Group Yönetim Kurulu Başkanı Sadettin Saran, virüs karşı düğmeye bastı. 56 yaşındaki ünlü iş adamı, tüm personellerine yurt dışına çıkış yasağı getirdiğini açıkladı. Ancak kendi koyduğu kurala kendisi uymadı.
MALDİVLER'E TATİLE GİTTİ
Ünlü iş adamı, önceki gün Güney Asya'daki tatil cenneti Maldivler'e gitti. Sadettin Saran, buradan da tatil fotoğrafları paylaşarak kendi sözüyle çelişti.
Bu arada Sadettin Saran'ın tatil yaptığı ve sıcaklığın 32 derece olduğu Maldivler'de görülen virüse vaka sayısı 13'e çıktı. Maldivler'de keyif çatan Sadettin Saran, masmavi suların derinliklerine daldı.
TAKİPÇİLERİ UYARDI
Takvim Gazetesi'nin haberine göre Instagram'da paylaştığı bu kareye "Tatil sırası bende" diye not düşen Saran'a takipçilerinden "Umarız gelince 14 gün kuralına uyarsın" yorumları yağdı.