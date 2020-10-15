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15 Ekim 2020 Perşembe 13:02 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'a Berk Oktay'dan 'sövüyoruz' mesajı

Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'a Berk Oktay'dan 'sövüyoruz' mesajı

Ekranlara hızlı bir giriş yapan Sadakatsiz dizisi, dün akşam yayınlanan 2'nci bölümüyle reytinglerde AB'de en çok izlenen yapım olurken; sosyal medyada da zirveyi bırakmadı.

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı. Eşini aldatan bir adamı canlandıran Cindoruk, Twitter hesabından "Offf kulaklarım çınlıyor" mesajını paylaştı.

BERK OKTAY'DAN YORUM GECİKMEDİ

Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Berk Oktay'dan yanıt gecikmedi. Oktay, "Çınlar tabii baboş cümleten se(ö)vüyoruz:)))" yorumunda bulundu. Berk Oktay alkış emojileriyle de oyuncuya destek verdi.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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