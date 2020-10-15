Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk'a Berk Oktay'dan 'sövüyoruz' mesajı

Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisi, sosyal medyada en çok konuşulanlar arasındaydı, saatlerce listenin en tepesinde yer aldı. Eşini aldatan bir adamı canlandıran Cindoruk, Twitter hesabından "Offf kulaklarım çınlıyor" mesajını paylaştı.

BERK OKTAY'DAN YORUM GECİKMEDİ

Ünlü oyuncunun paylaşımına meslektaşı Berk Oktay'dan yanıt gecikmedi. Oktay, "Çınlar tabii baboş cümleten se(ö)vüyoruz:)))" yorumunda bulundu. Berk Oktay alkış emojileriyle de oyuncuya destek verdi.