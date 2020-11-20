Sadakatsiz'in Selçuk'u Emir Tarık Tekin'in annesi Şevval Sam: Oğlumla gurur duyuyorum!

Şevval Sam’ın Metin Tekin’den olan oğlu Emir Tarık Tekin, Kanal D’deki ‘Sadakatsiz’in ‘Selçuk’u. Posta'nın haberine göre önceki gün ‘Karanlığı Arala Hareketi’nin tanıtımına katılan Şevval Sam, “Artık biz tarık ile meslektaşız. Onunla gurur duyuyorum. Performansını çok başarılı buluyorum” diye konuştu.

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.