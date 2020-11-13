Sadakatsiz'in Selçuk'u Emir Tarık Tekin hakkında şok gerçek ortaya çıktı!

Sadakatsiz dizisi senaryosu ve oyuncularının başarılı performansıyla kısa sürede reytinglerde zirveye ulaştı. Dizinin oyuncularının hayatları ise merak edilmeye başlandı. Son bölümlerde dikkat çeken Emir Tarık Tekin hakkında ise şoke eden bir gerçek ortaya çıktı.

EMİR TARIK TEKİN ŞEVVAL SAM'IN OĞLUYMUŞ!

Sadakatsiz dizisinde Selçuk karakteriyle dikkatleri üzerine çeken Emir Tarık Tekin, Şevval Sam'ın oğlu çıktı. 1997 yılında dünyaya gelen oyuncu Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu. Tekin, dizide Nil ile beraber olan Selçuk karakterini canlandırıyor.

EMİR TARIK TEKİN KİMDİR?

1997 yılında dünyaya gelmiştir. Şevval Sam ve Metin Tekin'in oğlu Tarık Emir dünyanın en prestijli okullarından biri olarak kabul edilen Oxford Üniversitesi'nde drama eğitimi almıştır.

Bir dönem aşk haberleriyle gündeme gelen Tarık Emir sevgilisi Leyla Tanlar ile görüntüleniyordu. Paramparça dizisinin güzel yıldızı Leyla Tanlar ile ayrıldıktan sonra Tarık Emir’in adı Dilan Deniz Çiçek’le anılmaya başlanmıştı.