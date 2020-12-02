'Sadakatsiz'in hayranlarını üzen gelişme! Diziye ara verildi

Çarşamba akşamları sevenleriyle buluşan 'Sadakatsiz' dizisi bu hafta Covid-19 engeline takıldı. Dizinin yeni bölümünün bu akşam ekrana gelmeyeceğini açıklayan kanal yönetimi, "Değerli izleyicilerimiz, pandemi sebebiyle ne yazık ki bu akşamki yayınımıza kısa bir sağlık arası veriyoruz. Haftaya görüşmek üzere..." ifadelerini kullandı.

Dizinin 9. bölümünün yayınlanmayacağının açıklanmasının ardından dizinin hayranları büyük bir üzüntü yaşadı. Dizinin 9. bölüm fragmanı dün akşam yayınlanmıştı. Dizinin takipçileri kanal yönetime, "1 günde ne değişti?" diye sordu.