Sadakatsiz'in Fırat'ı Mehmet Çelik kimdir? Sadakatsiz'in yeni oyuncusu Mehmet Çelik kaç yaşında, nereli?

Kanal D'nin sevilen dizisi Sadakatsiz'e yeni bir oyuncu dahil oldu. Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamyaa göre, oyuncu Mehmet Çelik'de artık efsane dizinin kadrosunda olacak. Hikayesi ile dikkat çeken diziler arasında yer alan Sadakatsiz, hafızalardan silinmeyecek yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısına çıkmaya hazırlanırken, diziye yeni katılan Mehmet Çelik, Fırat karakterine hayat verecek.



Kanal D’nin, yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt’un oturduğu, senaryosunun Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk’un uyarlamasıyla kaleme alındığı "Sadakatsiz"in kadrosuna oyuncu Mehmet Çelik'te katıldı.



Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk’a Melis Sezen’in eşlik ettiği Sadakatsiz dizisi yeni oyuncularıyla ekrana kaldığı yerden devam edecek.



Yapımcılığını Medyapım ve Mednova’nın üstlendiği dizi, fark yaratan hikayesi, oyuncu kadrosu ile Sadakatsiz yeni bölümleri ile her Çarşamba akşamı Kanal D’de...

Sadakatsiz dizinin kadrosu da oldukça dikkat çekici. Burak Sergen, Özge Özder, Eren Vurdem, Yeliz Kuvancı, Hikmet Körmükçü, Olcay Yusufoğlu, Nazlı Bulum, Gözde Seda Altuner, Emir Taro Tekin, Alp Akar, Mahmut Gökgöz, Onur Berk Arslanoğlu, Oktay Oy, Gamze Büyükbaşoğlu, Mutlunur Lafçı, Merve Akın, Dora Dalgıç, Bekir Hakan Uyanık ve Selin Aydınlıoğlu, Sadakatsiz’de oynayan diğer oyuncular.



Dizinin konusu ise; Asya (Cansu Dere), başarılı bir doktordur. Kocası Volkan (Caner Cindoruk), harika bir eş ve oğulları Ali’ye (Alp Akar) şahane bir babadır. Üç kişilik çekirdek aile, hep huzur ve mutluluk dolu bir hayat yaşamışlardır. Beyaz güller kadar saf bir ilişkidir Asya’nın gözünde yıllardır süren evlilikleri... Ta ki; Asya, Volkan’ın atkısındaki sarı uzun saç telini görene dek.

OYUNCU MEHMET ÇELİK KİMDİR?

Mehmet Çelik 25 Eylül 1989 tarihinde Bayburt'ta doğdu.

Mehmet Çelik İstanbul Aydın Üniversitesi'nde Drama ve Oyunculuk eğitimi aldı.

Mehmet Çelik daha önce Arka Sokaklar, Arka Sıradakiler, Kavak Yelleri, Ayakta Kal, Son Ders: Aşk ve Üniversite, Recep İvedik 2, Başrolde Aşk, Umut, Kolpaçino: Bir Şehir Efsanesi, Benim Hala Umudum Var, Kalbim Seni Seçti, Acil Aşk Aranıyor, Günahkar, İlişki Durumu: Karışık, Milat gibi dizi ve filmlerde rol aldı.