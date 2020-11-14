Sadakatsiz'in durdurulamaz yükselişi Kuruluş Osman ve Doğduğun Ev Kaderindir'i geride bıraktı!

Sadakatsiz dizisi reytinglerde istenen başarıyı elde etti. Medyapım imzalı dizinin başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk paylaşırken senaryosunu Kemal Hamamcıoğlu ve Dilara Pamuk kaleme alıyor. Cansu Dere’nin başarılı performansı izleyiciler tarafından hayranlıkla seyredilirken dizi çarşamba akşamı yayınlanan tüm rakiplerini geride bıraktı.



Sadakatsiz dizisi 11 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 6. bölümü ile reyting sıralamasında 1. sırada yer alan Kuruluş Osman’ı ve Tv8 ekranlarında yayınlanan Doğduğun Ev Kaderindir’i geride bırakarak zirvede yer almayı başardı.

11 Kasım Çarşamba günü Sadakatsiz tüm gruplarda liderliği elde etti. Kuruluş Osman reyting sonuçlarında tüm gruplarda 2. sırada yer aldı. Total'de birinci sırada Sadakatsiz, ikinci sırada Kuruluş Osman, üçüncü sırada Sadakatsiz özet yer aldı.