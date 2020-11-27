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  • Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in son paylaşımına beğeni yağdı
27 Kasım 2020 Cuma 14:03 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in son paylaşımına beğeni yağdı

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in son paylaşımına beğeni yağdı

Mucize Doktor dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren ve geçen sezon iyi bir çıkış yakalayan Özge Özder, dizinin ikinci sezonunda karaktere yer verilmemesi sebebi ile yapımdan ayrılmak durumunda kalmıştı. Özge Özder yeni sezonda Sadakatsiz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıktı. Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in son paylaşımına beğeni yağdı...

Güzel oyuncu, yeni sezonda Sadakatsiz dizisi ile izleyicisinin karşısına çıktı. Özge Özder sosyal medyada da bir hayli aktif şekilde paylaşımlar yapıyor. Özder, son dönemde bir müjde de vererek hamile olduğunu duyurmuştu.

Sinan Güleryüz ile evli olan oyuncu, bebeğini heyecanla bekliyor. Instagram hesabından bir fotoğraf paylaşan Özder, sanki 1 yıl önce hamile kalacağını hissetmişti.

Oyuncu, “Elim karnımda evet… Kıyafetim pembe… Senin tahmini dünyaya geliş tarihinden tam bir sene önce… senden hiç habersiz ama sana doğru bir poz vermişim.. Öylesine… Gelişine” diyerek aşağıdaki fotoğrafını yayınladı.

Kasım ayında hamile olduğunu açıklayan oyuncu, mutluluğunu hayranları ile bir kez daha paylaşmış oldu. Oyuncunun 5 aylık hamile olduğu da belirtiliyor. Sadakatsiz’in Derya’sı Özge Özder'in son paylaşımına beğeni yağdı..

İşte Özge Özder'in o paylaşımı:

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