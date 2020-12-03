Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'in bebeği göründü!

Ünlü çift, geçtiğimiz günlerde bebek haberini arkadaşlarının da yer aldığı bir video ile sosyal medyadan duyurmuştu. Anne olmak için gün sayan Sadakatsiz dizisinin Derya'sı Özge Özder, "Sette sürekli test yaptırıyoruz. Eşim beni sete kadar bırakıyor sağ olsun" dedi.

5.5 aylık hamile olduğunu ifade eden Özder, "Şu sıralar kızımıza koyacağımız isim üzerinde Sinan ile sık sık tartışıyoruz. Kızımızın ismini YouTube kanalımızda açıklamak istiyoruz. 3-4 isim üzerinde duruyoruz. Çok heyecanlıyız" ifadelerini kullandı. Sinan Güleryüz ise, "Bebeğimize kavuşmak için gün sayıyoruz" dedi.