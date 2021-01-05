Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den diziye hamilelik molası

Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini ifade eden Özge Özder, 'Çok uysal bir çocuk olacağı şimdiden belli. Annesini hiç yormuyor” diyerek gülümsedi. Doğum için sayılı günün kaldığını söyleyen Özder, 'Tabii her şey yolunda giderse 1-2 bölüm verdiğim aranın ardından setlere tekrardan dönmeyi düşünüyorum” dedi.