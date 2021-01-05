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  • Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den diziye hamilelik molası
05 Ocak 2021 Salı 00:04 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den diziye hamilelik molası

Sadakatsiz'in Derya'sı Özge Özder'den diziye hamilelik molası
- RECEP ASLAN

Sadakatsiz' dizisinde rol alan 5 aylık hamile Özge Özder, eşi Sinan Güleryüz ile Etiler'de köpeklerini gezdirdi.

Hamilelik sürecinin güzel geçtiğini ifade eden Özge Özder, 'Çok uysal bir çocuk olacağı şimdiden belli. Annesini hiç yormuyor” diyerek gülümsedi. Doğum için sayılı günün kaldığını söyleyen Özder, 'Tabii her şey yolunda giderse 1-2 bölüm verdiğim aranın ardından setlere tekrardan dönmeyi düşünüyorum” dedi. 

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