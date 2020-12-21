Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in yükselişi durdurulamıyor! IMDB'de birinci sıraya yerleşti

İlk olarak 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır dizisi ile oyunculuk kariyerine başlayan Melis Sezen durdurulamıyor. Şimdilerde Kanal D ekranlarında yayınlanan Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen IMDB Starmetre sıralamasında tüm dünyada 11 milyon isim arasında 60'ıncı olarak Türk oyuncular arasında birinci oldu.



Geçtiğimiz sene de 84'üncü olarak sıralamaya girmeyi başaran Sezen, yeni listede ilk 100'de yer alan tek Türk oyuncu oldu. Sezen’in dizide canlandırdığı karakter her ne kadar sevilmese de güzel oyuncu başarılı performansıyla beğenileri kazanmayı başardı.