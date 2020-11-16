16 Kasım 2020 Pazartesi 13:57 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in pozları sosyal medyayı salladı
Son yılların dikkat çeken genç kadın oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen dizideki başarılı performansı ile dikkat çekiyor. Melis Sezen, geçen sezon Sevgili Geçmiş ve sonrasında da Ya İstiklal Ya Ölüm isimli iki dizi projesinde farklı rolleri canlandırmıştı. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in pozları sosyal medyayı salladı..
Güzel oyuncu bu sezon ise Sadakatsiz isimli Kanal D dizisinde Derin karakterine hayat veriyor. Evli bir erkek ile birliktelik yaşayan, ondan hamile kalan bir kadına hayat veren Melis Sezen, rolündeki başarısıyla hayranlarından büyük takdir topladı.
Melis Sezen, sosyal medyada da yoğun paylaşımlar yapıyor. Muhsin Akgün’ün objektifine poz veren oyuncu, farklı pozuyla binlerce beğeni topladı.