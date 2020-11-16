Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in pozları sosyal medyayı salladı

Güzel oyuncu bu sezon ise Sadakatsiz isimli Kanal D dizisinde Derin karakterine hayat veriyor. Evli bir erkek ile birliktelik yaşayan, ondan hamile kalan bir kadına hayat veren Melis Sezen, rolündeki başarısıyla hayranlarından büyük takdir topladı.

Melis Sezen, sosyal medyada da yoğun paylaşımlar yapıyor. Muhsin Akgün’ün objektifine poz veren oyuncu, farklı pozuyla binlerce beğeni topladı.

İşte Melis Sezen'in o pozları;