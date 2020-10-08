08 Ekim 2020 Perşembe 15:25 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!
Sadakatsiz dizisinde Derin karakterine hayat veren Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı. Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Daha önce de Leke ve Sevgili Geçmiş dizilerinde başrolü üstlenen genç yetenek sosyal medyada en çok konuşulanlardan oldu.
Ekranların yeni dönem aranan yüzlerinden olan genç oyuncu Melis Sezen Sadakatsiz dizisi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sadakatsiz dizisinde Derin karakteri ile boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali de şaşırttı.