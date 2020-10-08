Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali şaşırttı!

Ekranların yeni dönem aranan yüzlerinden olan genç oyuncu Melis Sezen Sadakatsiz dizisi ile sosyal medyanın gündemine oturdu. Sadakatsiz dizisinde Derin karakteri ile boy gösteren Melis Sezen oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in makyajsız hali de şaşırttı.

İşte Melis Sezen'in makyajsız hali..