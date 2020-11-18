Son yılların dikkat çeken genç kadın oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Dizideki etkili performansının yanı sıra, güzelliği ile de göz dolduran oyuncu sosyal medyayı etkin kullanıyor.

Melis Sezen, sosyal medyada da yoğun paylaşımlar yapıyor. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı..



İşte o paylaşım: