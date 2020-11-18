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  • Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı
18 Kasım 2020 Çarşamba 15:35 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı

Son yılların yükselen yıldızı konumunda yer alan Melis Sezen Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile kendinden sıklıkla bahsettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı..

Son yılların dikkat çeken genç kadın oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Dizideki etkili performansının yanı sıra, güzelliği ile de göz dolduran oyuncu sosyal medyayı etkin kullanıyor.

Melis Sezen, sosyal medyada da yoğun paylaşımlar yapıyor. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı..

İşte o paylaşım:

<p>Çin'de meydana gelen korkunç doğal gaz patlaması sonrası 34 kişi yaralandı. Patlama anı anbean gü

Çin'de doğal gaz patlaması: 34 kişi yaralandı

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