18 Kasım 2020 Çarşamba 15:35 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı
Son yılların yükselen yıldızı konumunda yer alan Melis Sezen Sadakatsiz dizisindeki Derin karakteri ile kendinden sıklıkla bahsettiriyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla da gündeme gelen Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı..
Son yılların dikkat çeken genç kadın oyuncuları arasında yer alan Melis Sezen başarılı oyunculuğu ve güzelliğiyle adından söz ettiriyor. Dizideki etkili performansının yanı sıra, güzelliği ile de göz dolduran oyuncu sosyal medyayı etkin kullanıyor.
Melis Sezen, sosyal medyada da yoğun paylaşımlar yapıyor. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'in afili pozuna beğeni yağdı..