Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den sıfır makyaj pozu! Hayranlarını şaşkına çevirdi

Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor, reytingleri sallamayı başarıyor. Dizide başarılı performans sergileyen oyuncular ise sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Yakın mercek altına alınan o isimlerden biri de 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen...

Instagram'da 689 bin takipçisi olan 23 yaşındaki Melis Sezen'in paylaşımları büyük beğeni topluyor. Özellikle doğal güzelliğine oldukça güvenen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Sezen'in sıfır makyaj pozları hayranlarını şaşırttı.

İşte Melis Sezen'in makyajsız hali...