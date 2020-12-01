01 Aralık 2020 Salı 14:50 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den sıfır makyaj pozu! Hayranlarını şaşkına çevirdi
Sadakatsiz dizisinde evli bir adamla aşk yaşayan bir karakteri canlandıran oyuncu Melis Sezen, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. Sosyal medyayı aktif kullanan Sezen, şimdi de makyajsız haliyle gündeme geldi.
Sadakatsiz dizisi yayınlanmaya başladığı ilk günden beri büyük ilgi görüyor, reytingleri sallamayı başarıyor. Dizide başarılı performans sergileyen oyuncular ise sosyal medyada ilgiyle takip ediliyor. Yakın mercek altına alınan o isimlerden biri de 'Derin' karakterine hayat veren Melis Sezen...
Instagram'da 689 bin takipçisi olan 23 yaşındaki Melis Sezen'in paylaşımları büyük beğeni topluyor. Özellikle doğal güzelliğine oldukça güvenen Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, makyajsız halini takipçileriyle paylaştı. Sezen'in sıfır makyaj pozları hayranlarını şaşırttı.
İşte Melis Sezen'in makyajsız hali...