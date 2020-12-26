Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den olay sözler! 'Allah kimseye böyle salaklık vermesin'

Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, Youtube'da yayınlanan Aşırı Ünlüler İle Kısa Görüşmeler programına konuk oldu. Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'la başrollerini paylaştığı Sadakatsiz dizisinde hayat verdiği Derin karakteri hakkında açıklamalarda bulundu.



Hem güzelliği hem de oyunculuk performansıyla göz dolduran Melis Sezen, 'Derin' karakteri ile izleyici karşısına çıkmasının ardından karşılaştığı tepkileri şu sözlerle anlattı:

‘DERİN’İN YAPTIKLARINI MELİS DE YAPIYOR SANIYORLAR’

'Derin’in yaptıklarını Melis de yapıyor sanıyorlar. Özellikle Instagram’da ‘Yapma, niye böyle yapıyorsun’ diyorlar. Bir gün de dışarıda yanıma teyzeler geldi, ‘Hiç yakıştıramadık’ dediler.'

‘ALLAH KİMSEYE BÖYLE SALAKLIK VERMESİN’

Derin karakteri hakkında ilginç açıklamalarda bulunan Sezen, 'Oynamak için önce anlamam lazım Derin’i. Ama şu aralar ona sürekli ‘Görmüyor musun gerçekleri’ diyorum. Özellikle son bölümden sonra Allah kimseye böyle salaklık vermesin dedim. Volkan eski karısı Asya’yı sıkıştırıyor, Derin de onları hep yakalıyor ama kızın gözü kör.' ifadelerini kullandı.