03 Aralık 2020 Perşembe 10:54 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen'den büyük başarı! IMDB'de ilk 100'e girdi
Sadakatsiz dizisinde evli bir adamla aşk yaşayan bir genç kıza hayat veren Melis Sezen, dünyanın en büyük sinema veri tabanı Internet Movie Database'ın (IMDb) “starmetre” listesinde ilk 100'e girdi.
Sadakatsiz dizisiyle kariyerinde büyük yükseliş yaşayan genç oyuncu, hakkında merak edilenleri ise Gardırop adlı derginin yeni sayısında anlattı.
Sadakatsiz'de evli bir adamla yasak aşk yaşayan Derin’i canlandıran Sezen, şöyle konuştu:
"Çoğu kişi Derin’den nefret ediyor. Derin yanlış kişiye âşık olmuş bir genç kız. Bir oyuncu için böylesine duygu yoğunluğu ve değişkenliği olan bir karakteri canlandırmak hem zorlayıcı hem de daha da keyifli bence. Bu yüzden Derin’i çok sevdim ve ona hayat verdiğim için çok mutluyum."