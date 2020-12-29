Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen yıllar sonra itiraf etti! ‘Sevgilim gözümün önünde beni aldattı'

Başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen, hakkında bilinmeyenleri anlattı. Hürriyet'e samimi açıklamalarda bulunan Melis Sezen, 'Hiç aldatıldın mı?' sorusuna verdiği yanıtla gündeme geldi.



Melis Sezen, aldatıldığını 'Gözümün önünde oldu. Lisedeydik, ilk sevgilimdi. Okul partisinde bir baktım yanımda değil. Başkasıyla dans ediyor.

'ALDATILDIĞIM BİR İLİŞKİ YAŞADIM'

Sonra da aldatıldığım bir ilişki yaşadım. İnsan başta sorunu kendinde arıyor, özgüveni yerle bir oluyor. Sonra bunun benden kaynaklanmadığını kavradım, aldatan ne olursa olsun aldatıyor. Bunun sizinle alakası yok' sözleri ile anlattı.