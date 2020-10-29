Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen sosyal medyayı salladı. Başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Melis Sezen dizideki sevilmeyen kadın karakteri ile izleyicisini gıcık ediyor. Melis Sezen’in 2016 yılında Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizinin ardından Siyah İnci dizisinde izlemiştik.

Film projelerinde de rol alan genç oyuncu, ilk başrolünü ise Kanal D’nin Leke dizisinde Burak Sevinç ile paylaşmıştı. Doctor Foster isimli dizinin uyarlaması olan Sadakatsiz dizisinde de Cansu Dere ve Caner Cindoruk ile birlikte başrolde yer alıyor. Genç yaşına karşın başarısıyla da övgüleri topluyor.

Dizide sevilmeyen kadın rolüyle izleyenleri adeta her hafta sinir eden bir karakter ama başarılı oyunculuğuyla aynı zamanda hayranlarından ve takipçilerinden de övgü dolu yorumlar almaya devam ediyor.

Melis Sezen, son olarak instagram sayfasından yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. İşte Melis Sezen'in o pozu...