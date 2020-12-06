06 Aralık 2020 Pazar 14:00 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kendini rolüne kaptırdı
'Sadakatsiz' dizisinde evli bir adamla aşka yaşayan 'Derin' karakterini canlandıran oyuncu Melis Sözen rolüyle ilgili konuştu.
Oyuncu Melis Sözen, 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin karakteriyle ilgili All dergisine konuştu.
"Derin'i anlamaya çalıştım" diyen ünlü oyuncu "İyi insanlar da hata yapar" değerlendirmesinde bulundu.
Sezen, rolüyle ilgili "Derin'i anlamaya çalıştım. Nasıl hissediyor diye düşünüp günlük tuttum. Derin büyük hata yaparak evli bir adama aşık olmuş. Ama iyi insanlar da çok büyük hatalar yapabilir. Bu onların şeytani olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.