Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen kendini rolüne kaptırdı

Oyuncu Melis Sözen, 'Sadakatsiz' dizisinde canlandırdığı 'Derin karakteriyle ilgili All dergisine konuştu.

"Derin'i anlamaya çalıştım" diyen ünlü oyuncu "İyi insanlar da hata yapar" değerlendirmesinde bulundu.

Sezen, rolüyle ilgili "Derin'i anlamaya çalıştım. Nasıl hissediyor diye düşünüp günlük tuttum. Derin büyük hata yaparak evli bir adama aşık olmuş. Ama iyi insanlar da çok büyük hatalar yapabilir. Bu onların şeytani olduğu anlamına gelmez." diye konuştu.