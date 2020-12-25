25 Aralık 2020 Cuma 15:10 | Son Güncelleme:
Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen itirafıyla yıktı geçti! Duyan kulaklarına inanamadı
Kanal D'de ekrana getirilen başrollerinde Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un rol aldığı Sadakatsiz dizisinde rol alan Melis Sezen, Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler programına katıldı. Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen programda yaptığı aldatılma itirafıyla bir anda gündeme oturdu.
Başarılı oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler adlı YouTube programına konuk oldu. Samimi halleri ile beğeni toplayan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Dizide canlandırdığı Derin karakteriyle tartışmalara neden olan Melis Sezen hayat verdiği karakter nedeniyle sosyal medya üzerinden hem eleştiren hem de destek mesajları aldığını söyledi.
'Aldatıldın mı?' sorusuna 'Aldatıldım. Herkes aldatılmaz mı ya. İlk yaşadığımda kendimde bir özgüven sorunu yaşadım, sonra ise o duyguları sıfırladım' yanıtını verdi.