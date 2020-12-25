Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen itirafıyla yıktı geçti! Duyan kulaklarına inanamadı

Başarılı oyuncu Melis Sezen, geçtiğimiz gün Aşırı Ünlülerle Kısa Görüşmeler adlı YouTube programına konuk oldu. Samimi halleri ile beğeni toplayan Sadakatsiz'in Derin'i Melis Sezen özel hayatıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Dizide canlandırdığı Derin karakteriyle tartışmalara neden olan Melis Sezen hayat verdiği karakter nedeniyle sosyal medya üzerinden hem eleştiren hem de destek mesajları aldığını söyledi.

'Aldatıldın mı?' sorusuna 'Aldatıldım. Herkes aldatılmaz mı ya. İlk yaşadığımda kendimde bir özgüven sorunu yaşadım, sonra ise o duyguları sıfırladım' yanıtını verdi.