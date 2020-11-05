Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'nin kararı sosyal medyayı ayağa kaldırdı!

Bu sezon yayın hayatına başlayan Sadakatsiz dizisi kısa sürede fenomen haline geldi. Reytingleri sallayan dizinin gidişatı ise izleyicileri korkutuyor. Eşi tarafından aldatılan Asya'nın, son bölümde aile dostları olan Mert'in ahlaksız teklifine olumlu yanıt veriyor. Bazı kullanıcılar Cansu Dere'nin "Ezel" dizisine gönderme yaparak “Eyşan ölmedi. Şekil değiştirdi” şeklinde yorumlarda bulunurken, kimileri de aldatıldığı için aldatmanın doğru olmadığını belirtti. Sosyal medyada ise Asya için, "Güçlü kişiliğine yakışmadı" şeklinde mesajlar yağdırdı.

Cansu Dere'nin hayat verdiği Asya karakterinin aldığı tehditler de cabası. Hastası, eşi Volkan'ı izlemesi için tuttuğu kadının sevgilisi derken arada kalan oyuncunun akıbeti şimdilerde merak konusu.

Öte yandan Cansu Dere’nin denizin içerisinde çığlık attığı sahneye; “Uzun zamandır bir TV dizisinde izlediğim en etkileyici sahneydi. O soğuk suya seninle beraber ben de daldım”, “Olmak istediğim yerdesin Asya. Böyle bir şey bana da şart” gibi yorumlar yapıldı.