Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den Sadakatsiz ekibine büyük jest! 120 kişi eve gelen kargo ile öğrendi

Caner Cindoruk, Cansu Dere ve Melis Sezen'in rol aldığı Sadakatsiz dizisinin rüzgarı esmeye devam ederken başrol oyuncusundan anlamlı bir hareket geldi.



Başarılı oyunculuk performansı ile dudak ısırtan güzel oyuncu Cansu Dere, Sadakatsiz dizisi ekibinde yer alan çalışanlara yılbaşı sürprizi yaptı.

Çekül Vakfı aracılığıyla dizide çalışan 120 kişi adına Kırklareli’nin Babaeski ilçesine bağlı Yeniköy sahasına fidan diktiren Cansu Dere’nin bu jesti büyük alkış topladı.

Çalışanlar Dere’nin bu jestini evlerine gelen ve üzerinde ‘Çekül 7 Ağaç Ormanları’nın Kırklareli Babaeski Yeniköy sahasında sizin için dikilecek 1 fidan sevgiyle yeşerecek’ yazılı bağış sertifikasıyla öğrendi.