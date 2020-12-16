Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere'den Derin'e olay gönderme!

Kanal D'nin sevilen ve büyük bir ilgi ile takip edilen dizisi Sadakatsiz bu akşam 10. bölümüyle izleyicisinin karşısına çıkacak. Dizinin 9. bölümündeki final sahnesi tüm izleyenlerin hafızasına kazındı. Bu sahnenin devamını bu akşam izleyeceğiz ama sosyal medyada pek çok yorum yapılan o sahneye Cansu Dere’nin yorumu ise dikkat çekti.

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen’in rol aldıkları dizinin geçtiğimiz hafta yayınlanan bölümü sonrasında sosyal medya adeta kaynamıştı. Asya’nın davete gelmesi için tuzak kuran Volkan, onun önünde şov yaptı.

Derin ise Asya’nın geldiğini görüp yanına giderek, sadece davetiyesi olanların giriş yapabileceğini söyleyip onu aşağılamaya çalıştı. Ancak Asya, cebinden çıkardığı davetiyeyi gösterip, üzerinde Asya Arslan yazdığını da gözüne sokarak Derin’e gösterdi.

İşte tam olarak da bu sahne, herkesin içinin yağlarını eritirken, Derin’e de adeta ‘kapak’ oldu. Herkesin bu şekilde yorumladığı ve ‘oh olsun’ dedirttiği o sahne, kırmızı zarfı gösteren ve gülümseyen Asya’nın yüz ifadesi de sosyal medyada çok paylaşıldı.

Cansu Dere de 10. bölüm öncesinde izleyiciye bir sürpriz yaparak o sahneden bir fotoğrafını yayınladı e “Hell Yeah” (Cehennem Evet) diyerek Derin’e de gönderme yaptı!

İşte o paylaşım: