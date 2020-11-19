Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Cansu Dere'nin yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan ve hafızalarda 'Eyşan' karakteri ile bir bütün haline gelen başarılı oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz'in Asya'sı olarak büyük beğeni topluyor. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere estetiksiz haliyle görenleri şaşkına çevirdi.

Sadakatsiz dizisindeki Doktor Asya karakteri ile beğeni toplayan Cansu Dere, güzelliği ile de ilgi odağı oldu. Caner Cindoruk ile başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise heyecanla bekleniyor.

İşte Cansu Dere'nin yıllar içindeki değişimi: