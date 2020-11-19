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  • Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi
19 Kasım 2020 Perşembe 11:26 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere estetiksiz haliyle şaşkına çevirdi

Sadakatsiz dizisinde Doktor Asya karakterine hayat veren Cansu Dere, güzelliğiyle de dikkatleri üzerine çekti. Caner Cindoruk ile başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisi yeni bölümleri ile ekranlara gelmeye devam ederken Dere'nin yıllar içindeki değişimi görenleri şaşkına çevirdi.

Cansu Dere'nin yıllar önceki hali görenleri şaşkına çevirdi. Ezel dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrol paylaşan ve hafızalarda 'Eyşan' karakteri ile bir bütün haline gelen başarılı oyuncu Cansu Dere şimdilerde Sadakatsiz'in Asya'sı olarak büyük beğeni topluyor. Sadakatsiz'in Asya'sı Cansu Dere estetiksiz haliyle görenleri şaşkına çevirdi. 

Sadakatsiz dizisindeki Doktor Asya karakteri ile beğeni toplayan Cansu Dere, güzelliği ile de ilgi odağı oldu. Caner Cindoruk ile başrollerinde yer aldığı Sadakatsiz dizisinin yeni bölümleri ise heyecanla bekleniyor. 

İşte Cansu Dere'nin yıllar içindeki değişimi:

<p><span>24 Ekonomi Müdürü Sadi Özdemir, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçen hafta yaptığı

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