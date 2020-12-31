Sadakatsiz'e damga vuran sahne! Derin, Volkan'ın sakladığı telefonu buldu

Başrollerini Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen'in paylaştığı Sadakatsiz dizisi 30 Aralık salı akşamı 12. bölümü ile ekranlara getirildi. Sadakatsiz'in yayınlanan 12. son bölümünde Asya'ya saldıran kişinin kimliği de ortaya çıktı.



SELÇUK'UN ASYA'YA SALDIRDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Asya'ya evinde saldıran kişinin Volkan olduğu düşünülürken ters köşe yaşandı. Asya'ya geçmişten takıntılı olan Selçuk saldırdığı ortaya çıktı. Volkan, Selçuk'u yine Asya'nın evine girmek üzereyken yakaladı. Selçuk, Asya'dan intikam alacağını söylerken Volkan'ını da gerçekleri söylemekle tehdit etti.

ASYA, DERİN'İN KAFASINI KARIŞTIRDI

Kermes gecesinde öfkesine hakim olamayan Derin, Asya'nın üzerine yürür ve Volkan'dan uzak durmasını ister. Asya ise Volkan'ın etrafında dolaştığını söyleyerek 'Kocan, bir oyun oynuyor hem de büyük bir oyun... Volkan iki sene boyunca hem seninle beraberdi hem de benimle. Ve benimle beraberken, senin sandığın gibi mutsuz da değildi. O yüzden dikkat et, benim başıma gelen senin başına da gelmesin' demesi Derin'in kafasını karıştırır.





2. TELEFON VAKASI

Volkan'ın ofisine gizlice giden Derin her yeri aramaya başladı. Çekmecede bir cep telefonu bulan Derin, 2. telefon vakasını yaşadı. Asya'nın telefonu bulduğu anlara ait görüntüler aynı anda ekrana verildi. Derin, şifreyi açmayı başardı. Derin, Volkan'ın telefonunda Asya'nın fotoğraflarını görünce gözyaşlarına boğuldu. Derin, 2. telefon vakasını yaşarken sosyal medyada büyük ses getirdi.