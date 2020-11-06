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  • Sadakatsiz'deki ihanetler affedilmedi! RTÜK'ten fenomen diziye ceza
06 Kasım 2020 Cuma 12:53 | Son Güncelleme:

Sadakatsiz'deki ihanetler affedilmedi! RTÜK'ten fenomen diziye ceza

Sadakatsiz'deki ihanetler affedilmedi! RTÜK'ten fenomen diziye ceza
AA

RTÜK, 'Sadakatsiz' dizisine yönelik 'Evlilik dışı ilişkilerin normal gibi gösterilmesi' gerekçesiyle Kanal D'ye idari para cezası uyguladı.

RTÜK, Başkan Ebubekir Şahin başkanlığındaki haftalık olağan toplantısında İzleme ve Değerlendirme Dairesi uzmanlarınca hazırlanan raporları görüştü.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre; Üst Kurul, evlilik dışı ilişkileri normal gibi gösteren, çocuk ve gençleri olumsuz yönde etkileyebilecek rol modeller oluşturan "Sadakatsiz" dizisinin yayınlandığı Kanal D'ye, şiddet ve işkence görüntüleri içeren sahnelerinden dolayı "Ramo" dizisini izleyiciyle buluşturan Show TV ile öğretmenlik mesleğinin itibarını zedelediği kanaatine varılan "Öğretmen" dizisini ekranlara taşıyan FOX TV'ye idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

MASTERCHEF RTÜK GÜNDEMİNDEYDİ 

RTÜK, TV 8'in "MasterChef Türkiye" programını da masaya yatırdı.

Programda bir yarışmacıyı ağlatarak, stüdyodan çıkmasına sebebiyet verebilecek derecede yüksek ses tonu ile sarf edilen ifadeler ve yarışmacıya bağırılmasının insan onurunu zedelediği hükmüyle yayıncı kuruluşa idari para cezası verilmesi kararlaştırıldı.

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