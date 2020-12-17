Sadakatsiz'de o sahne ağızları açık bıraktı! Asya saldırıya uğradı

Başrollerinde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen gibi başarılı isimlerin rol aldığı Sadakatsiz dizisi yayınlanan her bölümü ile ses getirmeye devam ediyor. Her hafta sosyal medyada konuşulan Sadakatsiz 11. bölüm fragmanı yayınlandı.

ASYA SALDIRIYA UĞRADI

Sadakatsiz 11. yeni bölüm fragmanında Asya, Volkan'ın kendine karşı kötü bir şey yapmayı planladığını öğrenir. Asya'nın evinin bahçesine giren maskeli adam önce güvenlik kamerasını kırar ardından eve girerek Asya'ya saldırır. Eve giren maskeli adamın kim olduğu merak edilirken izleyenler Volkan olabileceği yönünde bir tahminde bulundu.

SADAKATSİZ 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Asya, Volkan'ın 2 yıl sonra çıkıp gelerek Ali ile olan dünyasına zarar vermemesi için elinden geleni yaparken Ali'nin zarar görmemesi adına Volkan'a sabırlı davranmaya karar verdi. Volkan'ın sabrını zorladığı çok anla karşılaşan Asya tepkilerine hakim olmaya çalışır.

Derin ise Volkan'ın Asya için aldığı kararlar karşısında huzursuz olsa da sessiz kalmak zorunda kalır. Volkan ise hem Asya'yı hem de geçmişte kendisine zarar veren herkesi hedefine almıştır.