Sadakatsiz'de Asya ile Volkan arasındaki köprüler yıkılıyor! Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Sadakatsiz 25 Kasım Çarşamba akşamı yayınlanan 8. bölümü ile izleyici karşısına çıktı. Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un paylaştığı Sadakatsiz dizisinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstlenirken yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Dizide karı ve koca arasında yaşanan ihanetin ardından alınan intikamın hikayesi anlatılıyor. İşte Sadakatsiz 8. bölüm özeti ve 9. bölüm fragmanı ile ilgili detaylar...
Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi dikkat çeken konusu ile ilk bölümünden itibaren büyük yankı uyandırdı. 25 Kasım Çarşamba akşamı 8. bölümü ile yeniden izleyici karşısına çıkan dizi izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin son bölümünde Asya ile Volkan arasında köprüler tamamen kopuyor. Peki, Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
SADAKATSİZ 9. BÖLÜM ÖZETİ
Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?
SADAKATSİZ 9. BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.