Sadakatsiz'de Asya ile Volkan arasındaki köprüler yıkılıyor! Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Cansu Dere ve Caner Cindoruk’un paylaştığı Sadakatsiz dizisi dikkat çeken konusu ile ilk bölümünden itibaren büyük yankı uyandırdı. 25 Kasım Çarşamba akşamı 8. bölümü ile yeniden izleyici karşısına çıkan dizi izleyenlerini ekran başına kilitlemeyi başardı. Neslihan Yeşilyurt’un yönetmenliğini üstlendiği dizinin son bölümünde Asya ile Volkan arasında köprüler tamamen kopuyor. Peki, Sadakatsiz 9. bölüm fragmanı yayınlandı mı?



SADAKATSİZ 9. BÖLÜM ÖZETİ

Asya ve Volkan arasındaki köprüler tümüyle yıkılmış, aralarındaki mücadele her zamankinden şiddetli ve acımasız bir hal almıştır. Sürpriz kararlar ve beklenmedik ittifaklar bu amansız savaşı farklı cephelere taşırken, bu savaşın tam ortasında kalan Ali, kazananı belirleyen kişi mi olacaktır?

SADAKATSİZ 10. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.