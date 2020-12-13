Sadakatsiz'de Asya ile Turgay'ın yakınlığı Volkan'ı çıldırtıyor!

Son dönemin başarılı dizilerinden Sadakatsiz senaryosu ve oyuncu kadrosuyla adından sıkça söz ettiriyor. Sadakatsiz 10. bölüm fragmanı ile beklenen an geldi çattı. Dizide yıllar sonra geri dönen Volkan, Asya ve çevredeki herkese göz dağı varmış ve adeta nispet yapmıştı. Asya ile Turgay’ın yakınlaşmaya başlaması Volkan’ın gerçek yüzünü ortaya çıkardı.



Asya ile başka bir erkeğin yan yana olmasını hazmedemeyen ve Volkan çılgına dönüyor. Asya’dan adeta hesap sorarcasına kolundan tutup sorguya çeken Volkan kıskançlığını daha fazla gizleyemiyor. Volkan’ın: “Seni kıskandığımı mı düşünüyorsun?” sözleri üzerine Asya’nın: “Bu kıskanmayan halin mi?” cevabı onu iyice deliye çeviriyor. Bu sırada Volkan’ın yeni eşi Derin ikiliyi yan yana konuşurken görüyor ve ipler kopuyor.



