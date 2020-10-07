Kanal D'nin yeni dizisi Sadakatsiz ve oyuncu kadrosu büyük ilgi görüyor. Dizi oyuncuları ile ilgili aramalar da hız kazandı. Başarılı bir doktor olan Asya'yı aldatan Volkan'ın kim olduğu da izleyiciler tarafından araştırılıyor. Peki, Sadakatsiz Volkan kimdir? Sadakatsiz'in Volkan'ı Caner Cindoruk kimdir, kaç yaşında?

SADAKATSİZ VOLKAN ARSLAN KİMDİR?

Kırk yaşında. Malatya’da doğmuş, ailesiyle Tekirdağ’a göç etmiş. Seneler evvel babasını kaybetmiş ve annesiyle baş başa kalmış. Yetim büyümek, geçim sıkıntısı yaşamak onu hırslandırmış. İstanbul'un en iyi üniversitelerinden birinde, mimarlık bölümünde ailesinin çabaları ile okumuş. Bir gün yolu Asya ile kesişmiş ve bu kesişimden büyük bir aşk doğmuş. Asya’nın hamile kaldığını öğrenince, ondan ayrı bir hayat düşünemediği için ona evlenme teklifi etmiş ve Asya’yı memleketine, Tekirdağ’a getirmiş. Dışarıdan bakan kadınların parmakla gösterdiği harika bir eş, harika bir baba. Kendine güvenen, tatlı diliyle her yılanı deliğinden çıkarabilen, sempatik ve etrafındaki insanların hayran olduğu, saygı duydukları bir adam. Çalışkan ama çok disiplinli değil. Merhamet duygusu gelişmiş. Sevdiği insanların derdini dert edinen birisi. Oğlu Ali, bu hayattaki en kıymetlisi. Onun için yapamayacağı şey yok.

CANER CİNDORUK KİMDİR?

Caner Cindoruk, 17 Nisan 1980 yılında, Adana'da dünyaya geldi. Annesi Müşerref, babası ise iki kez Orhan Kemal Öykü Ödüllü öykü yazarı Zafer Doruk’tur. Münir Can Cindoruk ve Taner Cindoruk adında iki kardeşi de oyuncu olan Cindoruk, ailesinin de etkisiyle tiyatroya yöneldi. Amcası Erdal Cindoruk'ta tiyatro oyuncusudur. Cindoruk'un çocukluk yılları kuliste geçti. Ortaokulda, lisede, üniversite yıllarında sergilenen oyunlarında kendine hep bir sahne buldu.

Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. İlk profesyonel rolüyse Fehim Paşa Konağı'ndaki Yusuf karakteri oldu. 1997 yılında Adana Seyhan Belediyesi Tiyatro Topluluğu ile beraber ilk profesyonel tiyatro oyununa çıktı. On yıl boyunca Seyhan Belediye ve Adana Şehir Tiyatro'larında oyuncu olarak görev aldı.