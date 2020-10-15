Sadakatsiz tekrarı ne zaman? Sadakatsiz hangi günler var?

Sadakatsiz tekrar ve yeni bölüm günleri izleyiciler tarafından yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir aldatma öyküsünü konu alan dizi ilk bölümleri ile izleyicilerin beğenisini topladı. Neslihan Yeşilyurt'un yönetmenliğini üstlendiği Sadakatsiz dizisinin başrolünde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor.

SADAKATSİZ YENİ BÖLÜMLERİ NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in yeni bölümleri Çarşamba akşamları saat 20:00'de Kanal D ekranlarında yayınlanıyor.

SADAKATSİZ TEKRARI NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in tekrar bölümleri, her hafta Kanal D'nin yayın akışında planlanıyor. Sadakatsiz'in tekrar günleri bu hafta şu şekilde:

15 Ekim Perşembe saat 00:15

16 Ekim Cuma saat 00:15

SADAKATSİZ 2. BÖLÜM ÖZETİ

Eşi Volkan ve tüm dostları tarafından ihanete uğradığını öğrenen Asya, Volkan’la yüzleşmeye karar verir. Öte yandan Ali’nin babasıyla kampa gitmek için kurduğu hayaller, Asya’nın kararını etkileyecektir. Volkan ve Ali kamptayken Asya’yı hastanede bekleyen büyük bir sürpriz ise, tüm dengeleri alt üst edecektir.

SADAKATSİZ KONUSU NEDİR?

Doktor Asya (Cansu Dere),kocası Volkan (Caner Cindoruk) ve oğulları Ali (Alp Akar) ile huzurlu ve mutlu bir yaşam sürmektedir. Bu durum, kocasının genç bir kadınla birkaç aydır ilişkisi olduğunu öğrenince değişir. Asya evliliğini kurtarmak ya da sadakatsiz kocasından intikam almak arasında tercih yapmalıdır.