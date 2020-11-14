Sadakatsiz tekrarı Kanal D'de yayınlanıyor. Her çarşamba izleyici karşısına çıkan Sadakatsiz, tüm dizileri geride bırakarak, reyting rekorları kırmaya devam ediyor. Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un başrollerini paylaştığı dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Sadakatsiz tekrarı ne zaman? Sadakatsiz 6. son bölüm tekrarı hangi gün?

SADAKATSİZ TEKRARI NE ZAMAN?

Sadakatsiz tekrarı bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de olacak.

SADAKATSİZ 6. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Volkan'ın ve arkadaşlarının ihanetiyle sarsılan Asya için büyük gün geliyor. İhanetin intikamını alabilmek için günlerce sabreden Asya, bu savaştan en az zararı alan taraf olmanın mücadelesine giriyor. Oğlu Ali için bir çok şeye göz yuman Asya, oyunun sonuna geliyor. Bu defa karar alan ve bunu uygulamaya koyan Asya, yaptığı intikam planıyla herkesi şoka sokuyor!

Başta Volkan ve Derin olmak üzere, ona ihanet eden herkesten intikam alan Asya, bundan sonra yoluna oğlu ile devam etme kararı alıyor.