Sadakatsiz tekrarı ne zaman? Sadakatsiz 3. bölüm tekrarı hangi günler?

Çarşamba akşamlarının sevilen dizileri arasında yerini alan Sadakatsiz, büyük bir ilgi ile takip ediliyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan ve bir aldatma öyküsünü konu alan dizinin yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor. Sadakatsiz dizisinin başrolünde Cansu Dere, Caner Cindoruk ve Melis Sezen yer alıyor. Peki, Sadakatsiz tekrarı ne zaman?

SADAKATSİZ TEKRARI NE ZAMAN?

Sadakatsiz'in tekrar bölümleri Kanal D'nin haftalık yayın akışında planlanıyor. Sadakatsiz'in 3. bölümü 21 Ekim çarşamba akşamı ekranlara geldi. Sadakatsiz'in 3. bölüm tekrarı şu tarihlerde yayınlanacak;

22 Ekim Perşembe günü saat 00:15'te ekranlara gelecek. Cuma, cumartesi ve pazar günleri için dizi tekrarının ne zaman yayınlanacağı henüz belli değil. Yerli dizi için ayrılan saatlerde Sadakatsiz'in tekrarının verilmesi bekleniyor.

SADAKATSİZ 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Asya, Volkan'ın Derin ile konuşmasını yakalıyor!

Volkan içinde bulunduğu yasak aşkı sonuna kadar gizliyor. Fakat Asya'nın şüpheleri işlerin karışmasına sebep oluyor. Bir taraftan Derin'in aramalarına kayıtsız kalamayan Volkan görüntülü konuşma yaparken Asya'nın radarına yakalanıyor!

Asya, Derin ile olan konuşmasında kendisini şoke eden bir bilgiye ulaşıyor!

Asya, Derin'i bir dükkandan çıkarken yakalıyor ve çocuğu doğurmaya karar verdiğini öğrendiğini söylüyor. Derin ise ona, sevgilisinin karısından ayrılıp kendisi ile evleneceğini söyler. Bunun üzerine Asya, karısını aldatan bir insana nasıl inanabildiğini sorgularken ilginç bir detayın farkına varıyor. Asya, kocası Volkan'ın 3 aydır Derin ile bir ilişkisi olduğunu bilmektedir. Derin ise, 2 yıldır birlikte olduklarını itiraf eder. Bu bilgi üzerine Asya, yakın arkadaşlarının da dürüst olup olmadıklarını sorgulamaya başlar.