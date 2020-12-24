Sadakatsiz dizisine katılan Meltem Baytok görenleri hayrete düşürdü! İzleyiciler Neriman Uğur zannetti

Bu yılın en çok izlenen yapımları arasında yer alan Sadakatsiz dizisi çarşamba akşamları Kanal D’de izleyiciyle buluşuyor. Geçtiğimiz haftalarda dizinin kadrosuna Cavidan karakteriyle dahil olan oyuncu Meltem Baytok bir başka oyuncu olan Neriman Uğur ile karıştırıldı.



Meltem Baytok ve Neriman Uğur’un benzerliği görenleri hayrete düşürdü. Adeta “ikiz” kadar birbirine benzeyen ikili izleyiciler tarafından sıkça karıştırılıyor. “İnsanlar çift yaratılmıştır” sözü adete Baytok ve Uğur’da hayat bulmuşa benziyor.