Sadakatsiz dizisinde Melis Sezen hayranlarını şaşırtacak. Güzel oyuncuyu 2020-2021 sezonunda Sadakatsiz dizisinde izleyeceğiz. Melis Sezen, önceki sezon Leke dizisinde Burak Sevinç ile başrolde yer aldıktan sonra, önemli teklifler aldı. Bu sezonda Kanal D yapımı olan Sadakatsiz de saygın bir ailenin moda tasarımı okuyan kızına hayat verecek.

Güzel oyuncu Cansu Dere’nin canlandırdığı Asya karakterinin de bir anda düşmanı konumuna geliyor. Çünkü Caner Cindoruk’un canlandırdığı Volkan’ın gizli aşkına Melis Sezen hayat verecek.

İlk fragmanı yayınlanan Sadakatsiz dizisinde gözler iki kadın oyuncuya çevrilmişti. Cansu Dere ve Melis Sezen… Birbirlerine karşı diş bileyen iki kadın ve aralarındaki yakışıklı erkek. İki kadının mücadelesi heyecanla bekleniyor…

Sadakatsiz’de Volkan’la (Caner Cindoruk) yaşadığı gizli aşk ortaya çıkınca, Volkan’ın eşi doktor Asya’nın (Cansu Dere) öfkesiyle tanışacak

‘’Aldatılan kadının öfkesi cehennem ateşinden beterdir’’ sloganıyla dikkat çeken dizinin yapımcılığını Medyapım ve Mednova üstleniyor. “Sadakatsiz”, 7 Ekim Çarşamba’dan itibaren her Çarşamba akşamı Kanal D’de…



