Sadakatsiz dizisinde Kenan Ece sürprizi!

BBC’nin dünyaca ünlü dizisi Doctor Foster uyarlaması olan Sadakatsiz, bu hafta yayınlanan 5. bölümüyle Total’de Kuruluş Osman’ın ardından 2. ve AB’de de 1. sıraya yerleşti. Sosyal medyada da TT olan dizinin 6. bölümü ise tüm izleyenler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor.

Bu arada diziye katılan Kenan Ece’nin de hangi bölümde dahil olacağı henüz net değil ama Cansu Dere’nin oynadığı Asya’nın hayatında önemli bir rolü olacağı öğrenildi.

Ünlü oyuncu son olarak Star TV’nin Avlu dizisinde bir gardiyanı oynuyordu. Sadakatsiz dizisine gelmesiyle birlikte bazı dengelerin değişeceği de anlaşıldı. Volkan’ın kendisini aldattığına artık emin olan Asya’nın intikam planını devreye soktuğu bir dönemde karşısına çıkacak kişi Turgay olacak.

Sevilen oyuncu Kenan Ece, Turgay isimli bir psikiyatristi oynuyor. Ece, başarılı bir psikiyatr olan Turgay Güngör karakterine hayat verecek. Asya’nın (Cansu Dere) en zor anında karşısına çıkacak. Ve Turgay, Asya’yı hayatında özel bir yere konumlandıracak.